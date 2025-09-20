Экономист Николаев предупредил о возможном снижении зарплат при отпуске в 35 дней

Экономист и член генерального совета «Деловой России» Олег Николаев прокомментировал предложение об увеличении продолжительности отпуска до 35 дней. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам эксперта, при принятии соответствующих мер возможно снижение заработных плат россиян. Он предположил, что частные работодатели могут пропорционально сократить фонд оплаты труда в остальные месяцы.

«Не стоит полагать, что продленный отпуск повлечет за собой улучшение благосостояния рабочих», — отметил специалист.

С его позицией согласился и главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. На его взгляд, увеличение отпускного периода может замедлить рост зарплат сотрудников, добавил «Ридус».