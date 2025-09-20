Экономист Николаев предупредил о возможном снижении зарплат при отпуске в 35 дней
Экономист и член генерального совета «Деловой России» Олег Николаев прокомментировал предложение об увеличении продолжительности отпуска до 35 дней. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам эксперта, при принятии соответствующих мер возможно снижение заработных плат россиян. Он предположил, что частные работодатели могут пропорционально сократить фонд оплаты труда в остальные месяцы.
«Не стоит полагать, что продленный отпуск повлечет за собой улучшение благосостояния рабочих», — отметил специалист.
С его позицией согласился и главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. На его взгляд, увеличение отпускного периода может замедлить рост зарплат сотрудников, добавил «Ридус».