Экономист Николаев отметил, что для высококвалифицированных приезжих специалистов в России действуют особые нормы труда

Высокие зарплаты для иностранных работников — не редкость, и это связано с действующими нормами законодательства. Об этом «ФедералПресс» заявил экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Олег Николаев.

Он подчеркнул, что нет ничего сенсационного в данных о том, что отдельным иностранным работникам в России предлагают зарплаты до 380 тысяч рублей. По словам Николаева, речь идет о привлечении высококвалифицированных специалистов, для которых в России установлены особые правила трудоустройства. Привлечение таких работников не подпадает под систему квотирования, в отличие от ряда массовых профессий.

Для большинства таких специалистов предусмотрен минимальный уровень оплаты труда — от 250 тысяч рублей в месяц. При этом для отдельных сфер действуют сниженные пороги: например, для сотрудников IT-компаний и резидентов особых экономических зон минимальная зарплата может составлять около 83,5 тысячи рублей, а для технико-внедренческих зон — порядка 58,5 тысячи.

Кроме того, работодатели должны соблюдать ряд требований при найме таких сотрудников. Среди них — оформление добровольного медицинского страхования не только для специалиста, но и для членов его семьи, а также направление в МВД трудового договора и документов, подтверждающих квалификацию работника.