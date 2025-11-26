Экономист Никитин рассказал о порядке получения питания на молочной кухне

Экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты России Анатолий Никитин рассказал RT о порядке получения питания на молочной кухне.

По его словам, перечень продуктов и нормы выдачи устанавливаются региональными властями.

«Как правило, для беременных и кормящих женщин предусмотрены витаминизированный сок и молоко», — подчеркнул эксперт.

Для детей до года доступны адаптированные сухие и жидкие смеси, соки, овощные и фруктовые пюре, каши. Также право на получение питания имеют дети до семи лет из многодетных семей, до 15 лет — с хроническими заболеваниями, до 18 лет — с ограниченными возможностями здоровья.

Для доступа к молочной кухне необходимо собрать пакет документов, подать заявление и пройти медицинское освидетельствование.

«Перечень категорий получателей и формат поддержки различаются в разных субъектах Российской Федерации. Во многих субъектах выдачу продовольствия заменили денежными выплатами», — отметил экономист.

Никитин подчеркнул важность продолжения работы молочных кухонь с натуральной выдачей продуктов, считая, что здоровье детей не должно зависеть от цен в магазинах.