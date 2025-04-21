Экономист Никитин: просить о повышении зарплаты лучше в декабре–январе или марте–апреле

Депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин рассказал «Газете.Ru» , в какие месяцы лучше всего обращаться к начальству с просьбой о повышении оклада.

По его словам, оптимальное время — декабрь и январь, а также март и апрель, июнь и июль, сентябрь и октябрь. Это связано с тем, что большая часть работодателей формируют бюджет на следующий год в октябре–декабре. Окончательное утверждение, как правило, происходит в январе–феврале.

«Этот процесс связан с бюджетным циклом, налоговым планированием и корпоративными традициями. То есть россиянам стоит просить повышения зарплаты, когда бюджет только утверждается, после сдачи годовой отчетности и уплаты налогов, по итогам первого полугодия и, наконец, в рамках подготовки к новому бюджетному циклу», — пояснил эксперт.

По информации Росстата, средняя зарплата россиян в январе 2025 года выросла почти на 19% по сравнению с январем 2024 года. Она составила около 89 тысяч рублей, тогда как годом ранее равнялась 75 тысячам рублей.