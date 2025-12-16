Экономист Никитин предложил обращаться в соцзащиту в трудной жизненной ситуации

Для получения помощи в трудной жизненной ситуации россияне могут обратиться в ближайшее отделение соцзащиты, МФЦ или подать заявление через «Госуслуги». Об этом сообщил экономист и эксперт Торгово-промышленной палаты России Анатолий Никитин в беседе с RT .

По словам специалиста, людям в тяжелом положении полагается адресная социальная помощь, которую можно получить одновременно с другими государственными услугами и льготами.

«Помощь может быть оказана как в материальном, так и натуральном виде: вещи, продуктовые наборы, медикаменты, стройматериалы, дрова», — пояснил Никитин.

Он также отметил, что в каждой ситуации меры поддержки определяются индивидуально при рассмотрении обращения.