Экономист Накипелова рассказала, что самозанятые могут отказаться от оплаты больничных

С 1 января 2026 года Минтруд планирует запустить эксперимент, который позволит самозанятым оформлять больничные и получать выплаты по временной нетрудоспособности. Тестовый проект продлится три года — до конца 2028 года. Инициативу прокомментировала кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Дарья Некипелова в разговоре с ОСН .

Как отметила специалист, участие в программе добровольное, поскольку многие самозанятые предпочитают сами контролировать риски и финансовую безопасность, полагаясь на собственные ресурсы больше, чем на государственные гарантии.

«Государство должно предложить самозанятому такой механизм, взвесив все преимущества и недостатки, все издержки и преференции которого, самозанятый поймет, что это выгодный для него механизм и будет им пользоваться. В ином случае трудно представить, как можно обязать человека участвовать в подобного рода программах», — считает экономист.

Размеры страховых взносов будут индивидуальны и зависят от желаемого объема страховой защиты и возможных льгот.