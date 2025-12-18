Экономист Надоршин заявил, что в 2025 году рубль сохранял стабильность благодаря экспорту и действиям Центробанка

Несмотря на неблагоприятные внешние условия, торговый баланс обеспечивал устойчивость рубля весь 2025 год. Главный фактор стабильности — высокая выручка от экспорта. Об этом рассказал главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин в интервью URA.RU .

По словам эксперта, дополнительную роль сыграл Центральный банк, активно проводивший продажи валюты.

Так, в ноябре объем продаж валюты крупнейшими экспортерами составил почти семь миллиардов долларов, тогда как ЦБ реализовал около двух миллиардов, обеспечивая значительную долю рынка.

Тем не менее, на рубеже 2025-2026 годов ожидаются изменения: доллар начнет постепенно дорожать вследствие санкций и снижения цен на нефть Urals, подчеркнул Надоршин.