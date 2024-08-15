Экономист Морковкин спрогнозировал небольшое снижение цен на сезонные овощи в августе

Сезонное снижение цен на фрукты и овощи в 2024 году вряд ли будет сильно заметным. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Дмитрий Морковкин в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, уменьшение стоимости на данные товары стоит ожидать уже в августе. Однако изменения значительными не будут, считает специалист.

На его взгляд, к данному исходу привели отложенное влияние майских заморозков, подорожание удобрений и топлива. К причинам также относится повышение ключевой ставки, добавил сайт KP.RU.

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