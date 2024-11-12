Экономист Морковкин посоветовал заключить ипотечный договор до 1 января

Тем, кто собирается приобрести квартиру в ипотеку, несмотря на рост ключевой ставки, лучше успеть сделать это до начала 2025 года. Таким мнением поделился с РИАМО доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России Дмитрий Морковкин.

Он объяснил, что со следующего года требования к заемщикам станут более жесткими. Дело в том, что банки начнут строже оценивать кандидатов на выдачу ипотеки в рамках нового стандарта. В частности, более пристально начнут смотреть на кредитный рейтинг потенциального заемщика.

Поэтому, если человек всерьез решил обзавестись жильем, то стоит поторопиться, потому что в 2025 году больше заявок рискуют получить отказ, добавил «Петербургский дневник».