Экономист Морковкин: четыре порции окрошки обойдутся примерно в 530 рублей

Экономист Дмитрий Морковкин рассказал о росте стоимости главного летнего блюда. Речь идет об окрошке, сообщило РИАМО.

По словам эксперта, за последний год холодный суп подорожал на 9,3%. Такая ситуация возникла из-за увеличения цен практически всех ингредиентов, добавил сайт kp.ru.

Морковкин отметил, что в настоящее время четыре порции окрошки обойдутся примерно в 530 рублей. В 2023-м конечная стоимость составляла 485 рублей.

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