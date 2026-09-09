Экономист Михалева предложила начинать знакомство детей с финансовой грамотностью с наличных денег

В России 8 сентября отмечается День финансиста. Опрос одной из российских страховых компаний показал, что многие родители считают необходимым обучать детей финансовой грамотности с 7–10 лет. Однако в современном мире, где финансовые инструменты становятся все сложнее, это непростая задача. Кандидат экономических наук, доцент кафедры моделирования и системного анализа факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при правительстве России Мария Михалева в разговоре с «Вечерней Москвой» отметила, что за последние 100 лет финансовая система сильно изменилась.

Если раньше использовались только наличные деньги, то теперь есть множество способов оплаты: карты, переводы, QR-коды, цифровой рубль. Это усложняет процесс обучения детей финансовой грамотности.

Эксперт подчеркнула, что важно научить детей разумно подходить к деньгам, отличать базовые потребности от желаний и мечтаний, иметь представление о сбережениях. Она предложила начинать знакомство с финансовой грамотностью с наличных денег, а затем постепенно вводить безналичную форму оплаты.

В Москве для школьников доступно много программ по финансовой грамотности: уроки, факультативные занятия, онлайн-платформы, кружки и выездные мероприятия. Например, в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ) есть игра-симулятор «Биржа» для учеников 9–11-х классов. Для школьников от 10 до 15 лет в столице работает проект «Школа юного инвестора».