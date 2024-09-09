Экономист Мазур: размер пенсии по потере кормильца с 2014 года вырос в два раза
Экономист Лидия Мазур в беседе с «Газета.ru» рассказала, что индексация пенсии за потерю кормильца происходит каждый год. Например, с 2014 года размер выплаты вырос в два раза.
Эксперт пояснила, что на размер пенсии влияет не только рост потребительских цен за предыдущий год, но и количество заработанных пенсионных коэффициентов умершим родственником, написал «ФедералПресс».
Выплату могут повысить в том случае, если умерший родственник имел официальный стаж или получал высокую зарплату.
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