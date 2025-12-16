Экономист Масленников заявил, что только единицы богатых людей поедут платить налоги в малые города

Экономист Никита Масленников в интервью «Ридусу» выразил сомнения в эффективности предложения депутата Государственной думы Николая Новичкова о переводе налоговых регистраций богатых граждан из Москвы и Санкт-Петербурга в малые и средние города России.

Новичков предложил богатым россиянам, уплачивающим налог на доходы свыше 15%, зарегистрироваться в провинциальных городах, что позволит направить налоговые поступления, включая доходы с вкладов и дивидендов, в бюджеты этих городов. По его мнению, это поможет привлечь дополнительные средства для развития малых и средних городов.

Однако Масленников усомнился в реальности такого сценария, указав, что богатые слои населения уже прочно интегрированы в свои текущие места проживания и вряд ли согласятся сменить налоговый резидентство. Он подчеркнул, что предложение нуждается в дополнительном изучении и анализе.