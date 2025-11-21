Экономист Масленников предупредил о подорожании новогоднего стола на 10-15%

Экономист Никита Масленников рассказал в беседе с « Москвой 24 », что в этом году россияне потратят на подготовку новогоднего стола на 10–15% больше, чем в прошлом.

По словам эксперта, рост цен связан с традиционным «потребительским ралли» в конце года и эффектом от предстоящего повышения НДС на 2%, которое производители начинают закладывать в стоимость товаров.

«Это хорошо видно по индексу цен производителей: если в сентябре рост составлял 0,5%, то в октябре он ускорился до 0,9%», — пояснил специалист.

Основное воздействие повышения НДС на цены проявится в конце декабря и наиболее интенсивно продолжится в январе, возможно, захватив первую половину февраля. После этого следует ожидать период ценовой стабилизации.