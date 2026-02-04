Экономист Масленников допустил стабилизацию цен на бензин при спаде инфляции до 5%

Президент России Владимир Путин объявил о планах снизить уровень инфляции в стране до 5% к концу 2026 года. О последствиях такого процесса рассказал экономист Никита Масленников в беседе с «Ридусом» .

По мнению специалиста, если удастся достигнуть поставленной цели, граждане смогут ощутить позитивные перемены сразу по нескольким важным аспектам своей повседневной жизни.

«В текущем году увидим стабилизацию цен на бензин и дизель, поскольку в конце 2025 года правительство приняло решение о дополнительном стимулировании нефтеперерабатывающей промышленности», — отметил эксперт.

Также Масленников добавил, что поддержка стратегических отраслей экономики, таких как сельхозмашиностроение и легкая промышленность, окажет положительный эффект на ценообразование в целом ряде сегментов рынка.