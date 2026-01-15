Экономист Марамыгин заявил, что гражданский сектор экономики находится в очень сложном положении

Начало 2026 года ознаменовалось для России усилением внешнего давления и ужесточением внутренней регуляции. Несмотря на трудности, стратегическое будущее выглядит весьма оптимистично, заявил доктор экономических наук Максим Марамыгин в беседе с «ФедералПресс».
По словам эксперта, многие отрасли промышленности испытывают глубокий спад, включая значительное сокращение производства техники и оборудования.
«Давайте будем говорить откровенно: гражданский сектор экономики находится в очень сложном положении», — отметил специалист.
При этом он добавил, что долгосрочные планы страны направлены именно на обеспечение устойчивых стратегических преимуществ.
