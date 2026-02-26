Экономист Марамыгин отметил, что причиной роста цен на огурцы стал не только повышенный НДС

В феврале 2026 года цены на огурцы в России резко выросли. В некоторых регионах стоимость этого овоща увеличилась почти на 70% по сравнению с декабрем. Доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин объяснил «ФедералПресс» , что причиной роста цен стал не только повышенный НДС, но и традиционное февральское подорожание тепличной продукции.

По данным ассоциации «Руспродсоюз» и Росстата, рекордсменами по стоимости огурцов стали Норильск и Анадырь, где цены достигли 1061 и 989 рублей за килограмм соответственно. В других северных и дальневосточных регионах цены также были высокими.

Экстремально короткий световой день и аномальные морозы увеличили затраты тепличных хозяйств на обогрев и искусственное освещение.

В южных регионах страны огурцы остаются доступным продуктом. Самые низкие цены зафиксированы в Дербенте — 135 рублей за килограмм, а также в Майкопе — 165 рублей.

Из-за роста цен на отечественные огурцы ретейл стал смотреть в сторону иностранных поставщиков. Выросли объемы поставок из Ирана, Китая, Турции и Белоруссии. При этом импортная продукция оказывается значительно дешевле российской.

Максим Марамыгин отметил, что ежегодно пик цен на огурцы приходится на февраль, а в марте цены падают на 15–20%. По его мнению, резкий скачок в статистике начала 2026 года обусловлен эффектом сравнения с аномально низкими декабрьскими ценами.