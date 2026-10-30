Экономист Мангазеев посоветовал россиянам хранить сбережения в юанях и дирхамах

Основную часть накоплений он рекомендует держать в юанях и дирхамах ОАЭ, а небольшую долю — в британской валюте. При этом рубль остается самым ликвидным инструментом для повседневных расходов. Эксперт назвал фунт стерлингов надежной валютой, но предупредил о зависимости его курса от политики Банка Англии и санкционных рисках для российских инвесторов, пишет НСН.

Золото, по словам специалиста, помогает сохранять покупательную способность в долгосрочной перспективе, но не приносит пассивного дохода. При покупке слитков нужно учитывать спред, расходы на хранение и страховку, а обезличенные металлические счета не застрахованы системой АСВ. При продаже с прибылью возникает налог, однако при владении активом более трех лет можно воспользоваться имущественным вычетом. Мангазеев резюмировал, что выбор инструмента должен зависеть от горизонта планирования и понимания рисков.