Экономист Малыгин заявил, что компании создают спортивные команды для повышения лояльности
Многие российские компании начали создавать корпоративные спортивные команды. Зачем это делают, RuNews24.ru рассказал заведующий кафедрой спортивного маркетинга факультета индустрии спорта Университета «Синергия», кандидат экономических наук, доцент Андрей Малыгин.
По его словам, руководители в этом случае придерживаются двух целей. С одной стороны, таким образом хотят повысить лояльность к компании.
«Речь идет о корпоративном спорте, который реализуется в форме проведения соревнований, создания клубов и команд. Такая деятельность, по сути, создает дополнительную ценность рабочим местам, расширяет социальный пакет сотрудников», — отметил Малыгин.
Он отметил, что также часть компаний создают профессиональные команды, чтобы продвигать себя в публичной среде, в том числе и на международной арене.