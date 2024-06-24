Экономист Малыгин заявил, что компании создают спортивные команды для повышения лояльности

По его словам, руководители в этом случае придерживаются двух целей. С одной стороны, таким образом хотят повысить лояльность к компании.

«Речь идет о корпоративном спорте, который реализуется в форме проведения соревнований, создания клубов и команд. Такая деятельность, по сути, создает дополнительную ценность рабочим местам, расширяет социальный пакет сотрудников», — отметил Малыгин.

Он отметил, что также часть компаний создают профессиональные команды, чтобы продвигать себя в публичной среде, в том числе и на международной арене.