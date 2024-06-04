Экономист Макаренцева: минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырос в 3,6 раза за 10 лет

Заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП Президентской академии Алла Макаренцева рассказала об изменениях в размере пособия по уходу за ребенком. Слова экономиста опубликовала « Газета.ru ».

Эксперт отметила, что за последние 10 лет минимальная сумма соответствующих выплат выросла в 3,6 раза. В 2024 году она достигла 9,2 тысячи рублей.

Такие меры поддержки, пояснила Макаренцева, имеют право получать те, кто фактически занимается воспитанием ребенка. Это может быть как мать, так и отец или бабушка, добавил «ФедералПресс».