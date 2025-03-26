Экономист Лобода: российская экономика продолжает расти, несмотря на санкции

Экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в разговоре с RT подтвердил, что, несмотря на санкции, российская экономика продолжает расти, что является неоспоримым фактом.

По словам эксперта, успех экономики зависит от нескольких факторов — от сырьевых рынков до геополитической конъюнктуры.

«Экономика России имеет все объективные возможности расти ежегодно выше отметки 4% в год. На этом фоне былая слава экономики стран Западной Европы продолжит блекнуть», — отметил аналитик.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что рост российской экономики второй год превышает среднемировые темпы