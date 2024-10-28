Экономист Лобода посоветовал запросить у банка услугу пуш-уведомлений о внесении платежа по кредиту

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в разговоре с RT дал советы россиянам, как не допустить просрочки по автокредиту или любому другому кредиту.

По словам эксперта, сперва нужно обратиться в банк и попросить, чтобы финансовая организация за несколько дней до даты платежа по графику прислала смс или пуш-уведомление о внесении платежа.

«Некоторые банки так поступают сами, даже без запроса от клиента», — пояснил Лобода.

Другой совет эксперта заключается в откладывании необходимой суммы заранее. Экономист уточнил, что можно держать деньги на карте, с которой платеж будет списываться по графику. Также можно внести денежные средства на кредитный счет за один-два месяца вперед.