Экономист Лизан отметил, что уголовное наказание не убьет нелицензионный рынок криптовалют

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил о планах ввести уголовную ответственность за осуществление деятельности на рынке криптовалют без соответствующей лицензии. Экономист Иван Лизан в интервью «Ридусу» выразил сомнение, что такие меры позволят полностью «обелить» рынок криптовалют.

По его мнению, сделки с цифровыми активами часто сопровождаются получением наличных денег, что затрудняет их отслеживание государством. Эксперт пояснил, что выявить подобные операции можно только при обнаружении крупных покупок, например, недвижимости или транспорта, попадающих под государственную регистрацию.

Лизан считает, что ужесточение законодательства приведет лишь к удорожанию услуг криптообменников, которые будут закладывать риски в свои комиссии. Он подчеркнул, что рынок криптовалют во многом держится на доверии и личных связях, поэтому полностью ликвидировать его не удастся.

Кроме того, эксперт отметил, что сохранится потребность в переводах между Россией и недружественными странами. Несмотря на санкции, значительная часть россиян поддерживает связи с Европой, где у многих есть недвижимость или проживают родственники. Это создает устойчивый спрос на трансграничные переводы, который будет удовлетворяться с помощью криптовалютных инструментов.