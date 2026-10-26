Экономист Литвиненко отметила, что продуктивным человек может быть только от двух до четырех часов в сутки

Предпринимательница установила для сотрудников рабочий день с 9:00 до 13:00, чтобы после обеда они могли заниматься детьми и личными делами. Об этом стало известно из публикации в соцсетях. Член Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования России, экономист Инна Литвиненко считает, что продуктивным человек может быть только от двух до четырех часов в сутки, пишет «Вечерняя Москва» .

Люди, работающие 5/2 по восемь часов, могут растягивать обязанности на весь день, создавая видимость деятельности, отмечает Литвиненко. Ученые доказали, что пик мозговой активности приходится всего на пару часов в сутки, поэтому некоторые предприниматели устанавливают укороченный график без потери доходов. Эксперт напомнила о «золотом правиле трех восьмерок»: восемь часов работы, восемь часов сна и восемь часов отдыха.

Юрист Никита Тарновский отметил, что неработающий второй родитель — это убыток для бюджета, а в школах-кампусах ребенок должен всесторонне развиваться за счет госбюджета или родителей.

HR-эксперт Гарри Мурадян считает, что работодатель вправе понизить зарплату при сокращении рабочего дня, так как такой график подойдет не для всех сфер. Министерство труда России ранее дало добро на четырехдневную рабочую неделю, которую компании могут ввести при согласии обеих сторон.