Экономист Лебединская: за год порция селедки под шубой подорожала на 12%

Приготовление традиционного праздничного салата под названием селедка под шубой с каждым годом обходится все дороже. Так, стоимость одной порции в среднем увеличилась на 12,1% по сравнению с сентябрем прошлого года, сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в разговоре с Life .

Она предупредила, что к концу года цены поднимутся еще на 15-16% из-за ежегодного предновогоднего подорожания. Из ингредиентов салата больше всего возросла стоимость яиц и картофеля — на 22% и 43,3% соответственно.

Отмечается, что еще в 2021 году за порцию селедки под шубой нужно было заплатить около 200 рублей. Сейчас в Москве она стоит в среднем 413 рублей, что на 6% больше уровня 2023 года.