Экономист Латкин: инфляция и плохой урожай привели к росту цен на товары первой необходимости

В России в период с 8 по 14 октября 2024 года зафиксировали увеличение потребительских цен на продукты первой необходимости. С чем это связано рассказал профессор кафедры экономики и управления ВГУЭС Александр Латкин в интервью «ФедералПресс».
По его мнению, важную роль в росте цен сыграла инфляция. В текущем году ее средний уровень составит 8–9%, вместо ожидаемых 4%.
Еще одним фактором стали проблемы в сельскохозяйственной сфере страны. Во многих регионах урожай оказался под угрозой или вовсе был уничтожен последствиями непогоды, отметил экономист.
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