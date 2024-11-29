Экономист Кульбака предупредил, что в 2025 году корм для животных продолжит расти в цене

Владельцам животных нужно приготовиться к тому, что корм для их питомцев, который уже значительно подорожал, продолжит расти в цене в 2025 году. Об этом Life рассказал экономист, кандидат экономических наук Николай Кульбака.
Он объяснил, что растущие цены в этой сфере не стали неожиданностью. Потому что большую часть рынка кормов занимали иностранные производители. С этим и связано, что за последние 1,5 года корма в среднем подорожали на 50%.
Кроме того, они, как и другие продукты, зависимы от инфляции. Вместе ее ростом дорожают все товары. Наконец, подчеркнул экономист, цены всегда растут с наступлением нового года.
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