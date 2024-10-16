Экономист Кульбака: повышение акциза на сахаросодержащие напитки направлено на пополнение бюджета страны

Кандидат экономических наук Николай Кульбака в беседе с радио «Говорит Москва» объяснил смысл предложения Минфина увеличить акциз на сладкие напитки.
По его словам, эта мера, прежде всего, направлена на пополнение бюджета страны и, второстепенно, на борьбу за здоровое питание. Эксперт считает, что если бы государство реально хотело больше бороться за ЗОЖ, то акциз был бы больше.
Ранее СМИ писали, что Минфин предложил увеличить акциз на сладкие напитки с 7 до 10 рублей за литр с января 2025 года.
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