Экономист Кульбака: идея снизить минимальный срок владения жильем призвана взбодрить рынок

Депутаты Госдумы предложили снизить с пяти до трех лет минимальный срок владения жильем, после которого можно не уплачивать НДФЛ при продаже. В беседе с радиостанцией Sputnik идею прокомментировал экономист Николай Кульбака.

По его словам, инициатива призвана взбодрить рынок недвижимости и оживить его предложением.

«То есть фактически хотят увеличить оборот квартир, сделать так, чтобы инвестиционные квартиры возвращались в продажу, потому что в какой-то момент их становится выгоднее продавать», — пояснил специалист.

Такие меры, считает Кульбака, могут привести к снижению цен на вторичном рынке жилья. Сама идея даст «какой-то большой эффект», выразил уверенность экономист.