Экономист Кудряшов назвал два способа снизить плату за отопление до 700 рублей в месяц

Снизить плату за отопление можно двумя законными способами — перерасчетом за недогрев и субсидией при высоких расходах на ЖКУ. Об этом «ФедералПресс» рассказал старший преподаватель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ Александр Кудряшов.

Плата за отопление в многоквартирном доме не зависит от расхода тепла в квартире, так как ее начисляют по нормативу или общедомовому счетчику. Если в квартире холодно, можно оформить перерасчет: температура должна быть не ниже 18 градусов (в угловых — 20). Плата снижается на 0,15% за каждый час и каждый градус отклонения. Например, пять суток при 16 градусах вместо 18 уменьшат месячный платеж на 36%. Нарушение фиксируют заявкой в диспетчерскую и актом проверки.

Второй способ — субсидия по статье 1159 ЖК РФ, если расходы на ЖКХ превышают долю дохода семьи (федеральный стандарт — 22%, в Москве — 10%). Заявление подают через Госуслуги или МФЦ, субсидию назначают на шесть месяцев.

Экономист также отметил, что можно использовать другие способы обогрева: например, субсидия или иные меры поддержки, если расходы на коммунальные услуги превышают установленный процент от дохода семьи.