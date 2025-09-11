Экономист Кривелевич заявил, что рост доходов населения способствует ускорению инфляции

Кандидат экономических наук Максим Кривелевич утверждает, что рост доходов населения способствует ускорению инфляции, а не ее замедлению. По его мнению, повышение зарплат стимулирует спрос, который ведет к увеличению цен. Об этом написал «ФедералПресс» .

Экономист привел сравнение: «В обозримой перспективе рост доходов россиян не сможет обогнать инфляцию. Процесс похож на кошку, бегущую за своим хвостом — она не может его обогнать, потому что он является частью ее самой».

Кривелевич отметил, что увеличение доходов населения активизирует потребительский спрос и подталкивает рост цен. Поэтому доходы не могут устойчиво опережать инфляцию.

Чтобы сдержать этот процесс, Центральный банк повысил ключевую ставку. Это должно было стимулировать население к сбережению средств на банковских депозитах, а не к их расходованию. Благодаря этому из экономики были выведены лишние деньги, что снизило инфляционное давление.

Однако, по словам эксперта, снижение ключевой ставки может привести к изъятию средств с депозитов и увеличению потребительских расходов, что создаст дополнительное инфляционное давление и повысит цены.