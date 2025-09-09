Экономист Кривелевич назвал ВЭФ точкой входа бизнес-интересов разных стран

Кандидат экономических наук Максим Кривелевич сравнил Восточный экономический форум с гостеприимством хозяев, принимающих гостей в собственной квартире. По его мнению, ВЭФ представляет собой важнейшую площадку для привлечения инвестиций и развития бизнеса, выходящую далеко за рамки региона Дальнего Востока, написал «ФедералПресс» .

«ВЭФ — это точка входа бизнес-интересов разных стран и разных компаний. Про него правильнее говорить, как про событие общероссийского масштаба, оно не является в полном смысле только дальневосточным», — утверждает экономист.

Такое сравнение помогает подчеркнуть важность ВЭФ как площадки для налаживания контактов и продвижения интересов не только отдельных регионов, но и всей страны в целом.