Экономист Кричевский указал на популизм идеи о компенсации затрат россиян на аренду жилья

Экономист Никита Кричевский назвал популистской и неосуществимой идею о компенсации бюджетникам затрат на аренду жилья. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила переориентировать бюджетные средства на создание наемного жилья или выплаты компенсаций за наем, зависящих от доходов граждан.

По мнению Кричевского, в условиях дефицита бюджета вопрос о целесообразности таких мер становится актуальным. Экономист отметил, что некоторые россияне уже имеют собственное жилье по месту работы, а предложенные выплаты могут привести к злоупотреблениям.

Как пояснил специалист, компенсация аренды оправдана только в особых случаях, например в стратегически важных регионах — на Дальнем Востоке, в Арктике или на Крайнем Севере.