Экономист Костиков заявил о необходимости усилить антимонопольный контроль за тарифами в строительстве

В России необходимо усиливать антимонопольный контроль за тарифами и ценами в строительстве на протяжении всей цепочки построения жилья. Об этом сообщил доктор экономических наук Игорь Костиков в беседе с ОТР.

По словам специалиста, рост цен на недвижимость в России провоцируется повышенным спросом. Он, в свою очередь, передается на смежные рынки: стройматериалов и оборудования. Эта ситуация требует особого контроля.

Костиков напомнил, что сейчас льготное кредитование жилья сохранилось только для семейной ипотеки и программы IT-ипотеки.