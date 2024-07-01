Экономист Костиков заявил, что ипотека может подорожать из-за запрета на рост ставки при отказе от страховки

В России может увеличиться стоимости ипотечных кредитов в связи с ограничениями на значительное увеличение процентных ставок банков в случаях, когда заемщики отказываются от добровольного страхования или решают его прекратить. Об этом ОТР рассказал профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации потребителей (ОООП) «Финпотребсоюз» Игорь Костиков.

Он отметил, что нововведение создаст ряд новых рисков, с которыми столкнутся банки при выдаче ипотеки.

«Возможно, что кредитные организации, в связи с определенным дополнительным риском при выдаче ипотеки, вынуждены будут закладываться на дополнительный риск, хотя он незначителен. И, как следствие, заложат этот риск в стоимость ипотеки», — отметил Костиков.

Напомним, с 1 июля начал действовать закон, запрещающий банкам повышать процентные ставки выше установленного уровня. В случае если заемщики откажутся от дополнительной страховки или аннулируют существующие страховые полисы, банки теперь имеют право увеличивать ставки по ипотечным кредитам только до тех пределов, которые были актуальны на момент оформления ипотеки без страховки.