Экономист Костиков посоветовал неопытным инвесторам использовать банковские вклады

Экс-председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Игорь Костиков в беседе с News.ru дал совет неопытным инвесторам. Новичкам стоит использовать банковские вклады, отметил эксперт.
«Если глубокого понимания облигационного рынка нет, надежнее и выгоднее положить деньги на депозит: вклады застрахованы государством, а ставки сейчас высокие», — пояснил специалист.
По словам экономиста, облигации — это долговой инструмент, который может быть интересным из-за ставок, близких к ключевой. Тем не менее начинающему инвестору, отметил Костиков, стоит отдать предпочтение банковским вкладам.
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