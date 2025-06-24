Экономист Костиков: число играющих на бирже россиян не превышает 10 миллионов

Число россиян, участвующих в биржевых торгах, значительно меньше распространенных оценок. Об этом заявил экс-председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) Игорь Костиков в беседе с News.ru .

Экономист пояснил, что банки активно предлагают клиентам открыть брокерский счет без оплаты, однако после внесения суммы, не превышающей 30 тысяч рублей, большинство инвесторов не проявляют дальнейшей активности.

«Сегодня можно говорить максимум о 10 миллионах инвесторов», — заявил специалист.

Он также прокомментировал данные Мосбиржи о более чем 36 миллионах частных инвесторов и 64,3 миллиона брокерских счетов физических лиц. По словам Костикова, многие из этих счетов фактически не используются.