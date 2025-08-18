Экономист Корнеев выразил уверенность, что в закон о локализации автомобилей будут внесены поправки

Закон о локализации автомобилей приняли поспешно, и у экспертов есть вопросы, особенно по поводу водителей, которые работают на личных авто. Вероятно, в закон будут внесены изменения, сообщил ИА НСН экономист, председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Ранее СМИ сообщали, что после вступления закона в силу в марте 2026 года таксопарки не смогут покупать иномарки и перерегистрировать в реестре транспорта уже имеющиеся зарубежные авто. Из-за этого компании такси начнут активно продавать подержанные иностранные машины.

Если закон не изменят, около 20–25 тысяч трехлетних иномарок из лизинга не смогут работать в такси, а таксопарки смогут купить вместо них только LADA и «Москвичи». При этом, как отметил Корнеев, таксопарки и без того часто распродают автомобили.

«У них максимальный срок использования автомобилей — три года. И каждый год они стараются 30% своего парка заменить. В общем, они ничего не выигрывают, пытаются выгадать время, пока ставка Центробанка высокая, попридержать свои машины», — подчеркнул эксперт.