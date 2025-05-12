Экономист Корнеев допустил рост цен на такси до 40%

Законопроект «О локализации», вносящий изменения в закон 580-ФЗ «О такси», может стать причиной роста цен на услуги перевозчиков. Об этом заявил председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с RT.
По мнению эксперта, поправки ударят по таксопаркам, которые берут автомобили в лизинг. Дело в том, что китайские машины, которые закупались раньше, служат вдвое меньше привычных.
Как пояснил специалист, цены за аренду авто могут вырасти больше чем в два раза — до 4–5 тысяч рублей в день. Это приведет к подорожанию поездок минимум на 40%.
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