Экономист Комлев заявил, что обязательная сертификация IT-специалистов невозможна из-за дефицита кадров

Введние обязательной сертификации для специалистов IT-сферы стало бы хорошим шагом, но релизовать его в России в нынешних условиях просто невозможно. Об этом заявил НСН редседатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики, директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.

По его словам, ситуация осложняется тем фактом, что в России в настоящее время наблюдается острая нехватка IT-специалистов. Их слишком мало, чтобы вводить обязаловку по сертификации.

Хотя сама по себе идея может прижиться в будущем и, скорее всего, будет поддержана профессиональным сообществом. Потому что диплом говорит о том, что человек где-то учился. Сертификат же будет подтверждать, что он что-то знает.