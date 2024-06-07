Экономист Колташов заявил, что ПМЭФ показал привлекательность России для сотрудничества

ПМЭФ продемонстрировал, что Россия не теряет своей привлекательности для сотрудничества в экономической и торговой сферах. Таким мнением с сайтом «Государственные новости» поделился директор Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, торговать с Россией стало очень выгодно. Об этом свидетельствует возросший ВВП. В прошлом году он составил 3,6%, а в этом прогнозируется на уровне 4%.

Форум будет проведен в контексте идей многополярного мира и сотрудничества на основе взаимного уважения и международного права. Эти принципы притягательны для всех развивающихся стран», ─ отметил экономист.

Напомним, экономический форум проходит в Петербурге с 5 по 8 июня.

«Тот самый физрук». В Серпухове запустили соревнования для учителей физкультуры

«От птушника к Лиге плюща». Как нацпроект «Образование» повысил популярность колледжей

У общества запрос на все русское. Владелец Denis Simachеv — о развитии дизайна в России

Камеры в Подмосковье научили следить за чистотой и отправлять заявки в УК

Финал Кубка Стэнли: русские против канадцев — легенды возвращаются

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте