ПМЭФ продемонстрировал, что Россия не теряет своей привлекательности для сотрудничества в экономической и торговой сферах. Таким мнением с сайтом «Государственные новости » поделился директор Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, торговать с Россией стало очень выгодно. Об этом свидетельствует возросший ВВП. В прошлом году он составил 3,6%, а в этом прогнозируется на уровне 4%.

Форум будет проведен в контексте идей многополярного мира и сотрудничества на основе взаимного уважения и международного права. Эти принципы притягательны для всех развивающихся стран», ─ отметил экономист.

Напомним, экономический форум проходит в Петербурге с 5 по 8 июня.