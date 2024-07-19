Экономист Колташов не исключил повышения ключевой ставки до 18% на заседании 26 июля

Банк России может повысить ключевую ставку максимум до 18% на ближайшем заседании, которое пройдет 26 июля. Такое мнение выразил экономист Василий Колташов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, при этом непубличные цели Центробанка от высокой ставки и так уже достигнуты, поэтому сейчас необходимости в ее дополнительном увеличении нет. Регулятор уже ограничил кредитование, тем самым сократил число россиян с неуправляемыми долгами.

Кроме того, повышение ставки, например, до 20%, не окажет ожидаемого влияния на инфляцию, отметил Колташов.