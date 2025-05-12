Экономист Коган усомнился в эффективности «налога на бездельников»

Экономист Евгений Коган раскритиковал предложение профессора Финансового университета Александра Сафонова о введении в России «налога на бездельников», взимаемого с лиц, живущих на детские пособия или на иждивении родственников. Об этом сообщил « Ридус ».

Эксперт назвал инициативу «не самой лучшей идеей». По его словам, экономический эффект будет невелик — несколько миллиардов рублей.

«Зато новый налог может вызвать кучу социальных вопросов, и я думаю, что для него сейчас не самое лучшее время», — заявил экономист.

Его коллега Николай Кульбака также отметил, что предложение вряд ли воплотят в жизнь, поскольку оно плохо администрируется и потребует значительных затрат от государства на сбор и анализ информации.