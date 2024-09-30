Экономист Коган: эффект об ограничении числа одновременно одобряемых кредитов может оказаться негативным

Экономист Евгений Коган в разговоре с изданием «Ридус» прокомментировал предложение депутата Сергея Колунова ограничить число одновременно одобряемых потребительских кредитов. По его словам, эффект от такой инициативы может оказаться негативным.
«Подобные меры будут стимулировать граждан брать кредиты на более крупные суммы», — пояснил эксперт.
Что касается закредитованных граждан, они будут вынуждены обращаться за займами к нелегальным кредиторам. Экономист добавил, что уровень долговой нагрузки определяет не количество займов, а сумма платежей по этим кредитам в процентах от доходов заемщика.
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