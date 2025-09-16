Экономист Кобяк связал сокращение разницы между зарплатами населения с ростом оплаты труда в рабочих профессиях

В России выявили уменьшение неравенства в доходах между богатыми и малообеспеченными гражданами. Если раньше разница достигала девятикратного размера, то теперь она сократилась до 7,5 раза. Ситуацию прокомментировал экономист и антикризисный менеджер Павел Кобяк в интервью радио « КП ».

Специалист указал на устойчивый рост зарплат в отраслях, которые ранее считались низкооплачиваемыми, как на главную причину этой тенденции.

«Конечно же, это среднестатистические показатели, которые размазаны на всех жителей нашей большой необъятной страны», — добавил эксперт.

По его мнению, повышение оплаты труда в рабочих специальностях влияет на общую картину. В то же время доходы «белых воротничков» либо остаются на прежнем уровне, либо уменьшаются.