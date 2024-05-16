Экономист Климанов: малым городам нужна более проработанная федеральная поддержка | 360°

Общество 16 мая 2024, 15:09 Экономист Климанов: малым городам нужна более проработанная федеральная поддержка

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Сегодня самая главная проблема малых городов связана с убылью населения. Для ее решения нужна более проработанная федеральная поддержка, сообщил доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, везде наблюдается отток населения, люди жалуются на условия жизни и бедность. Этот тренд пока что никак не удается преодолеть на фоне демографического сжатия.

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Сегодня властям необходимо лучше работать над притоком населения из других мест и решением проблем здравоохранения, ЖКХ и образования, отметил Климанов.