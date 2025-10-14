Экономист Казанцева связала возможное повышение платы за вывоз мусора с нехваткой полигонов

Рассмотрение вопроса о значительном увеличении платы за вывоз мусора активно ведется среди экологов и специалистов в сфере ЖКХ. Свое мнение высказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева в беседе с « ФедералПресс ».

По словам эксперта, рост соответствующих расходов в различных субъектах будет неоднородным. Несмотря на регулирование, устанавливающее максимальные тарифные ставки, реальный прирост составит минимум 5–10%.

«Большинство мусора вывозится на полигоны, в которых уже сейчас наблюдается нехватка и приходится увеличивать дальность вывоза с соответствующим возрастанием затрат», — отметила экономист.

Как пояснила специалист, переработка требует строительства новых мощностей и сортировки отходов, что также сопряжено с расходами.