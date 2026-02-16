Экономист Каштанова назвала подработку ночным помощником по инвентаризации в non-food-ретейле одной из самых выгодных

Кандидат экономических наук и доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления Екатерина Каштанова поделилась с «Газетой.Ru» информацией о том, что в 2026 году стоимость часа работы человека, который выполняет задачи в реальном мире, выросла в 1,5–2 раза.

Одним из актуальных вариантов подработки является работа на мероприятиях. Этот формат подойдет студентам и тем, кто хочет заниматься не ради высокого дохода, а «для души». Зарплата будет небольшой, но стабильной. К тому же можно будет бесплатно посещать выставки и спектакли.

Еще один вариант — работа ночного помощника по инвентаризации в non-food-ретейле. За одну ночь сканирования товара можно получить от 3500 до 5500 рублей. Работа несложная, можно брать разовые ночные смены с субботы на воскресенье, отметил сайт URA.RU.

Также востребованы «технические компаньоны» для старшего поколения. За помощь с переносом данных, настройкой гаджетов и онлайн-банка платят в среднем 2000–3000 рублей за визит, иногда до 10 тысяч. Здесь ценятся терпение и умение объяснять.

В качестве подработки у дома эксперт советует выходить на замену в пунктах выдачи заказов по выходным — это удобно и не требует затрат на дорогу.

Кроме того, востребовано ведение социальных сетей для малого бизнеса. За 10 тысяч рублей в месяц можно создавать контент для одного клиента. А при наличии 3–4 заказчиков можно получать почти вторую зарплату при занятости несколько часов в неделю, подчеркнула Каштанова.