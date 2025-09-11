Экономист Карцева указала на рост интереса к получению НСУ в натуральной форме

На сегодняшний день правом пользоваться набором социальных услуг (НСУ) наделены разные категории граждан. Наиболее многочисленная — инвалиды разных групп, напомнила заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Марина Карцева в беседе с « Известиями ».

Специалист также рассказала о предпочтениях россиян при выборе соответствующего набора. Так, некоторые отказываются от бесплатных лекарств. Причиной служат физические барьеры приобретения препаратов.

«Почти половина отказывается, потому что необходимых медикаментов нет в аптеках или их отпуск ограничен. Для 23% барьером становятся очереди и сложности выписки рецептов», — пояснила экономист.

По ее словам, интерес к натуральной форме поддержки растет: если в 2017 году денежную компенсацию выбирали около половины льготников, то к 2023-му — лишь 37%, а бесплатные лекарства получали уже 56%.