Экономист Капустина сообщила, что рост тарифов за вывоз мусора будет варьироваться по регионам

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина поделилась с «ФедералПресс» своими мыслями о возможном увеличении тарифов на вывоз мусора.

«Повышение тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами имеет под собой вполне реальные основания. Региональные операторы по всей стране сталкиваются с существенным ростом операционных расходов, связанных как с инфляционными процессами в экономике, так и с необходимостью модернизации инфраструктуры отрасли», — отметила эксперт.

По словам экономиста, рост тарифов будет варьироваться по регионам из-за разных нормативов и особенностей инфраструктуры. Социальная составляющая остается ключевым фактором при принятии решений о повышении платы за вывоз мусора. Власти стремятся сбалансировать необходимость обеспечения финансовой устойчивости отрасли с доступностью коммунальных услуг для населения.